Motociclista que morreu após acidente na Mato Grosso teria furado semáforo

A motociclista Maria Clara Teixeira Lopes, de 53 anos, que morreu durante a madrugada desta sexta-feira (28), na Santa Casa de Campo Grande, não teria respeitado a sinalização semafórica do cruzamento da Avenida Mato Grosso com a rua Rui Barbosa, na região central da cidade.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima estava em uma Honda Biz trafegando pela avenida no sentido centro e a caminhonete, uma Toyota Hilux, seguia pela Rui Barbosa no sentido ao bairro.

Conforme relatos de testemunhas, a caminhonete aguardava no cruzamento o semáforo abrir para continuar subindo a Rui Barbosa. Após a sinalização ficar verde para a Hilux, o motorista acelerou e Maria Clara ainda tentou passar, mesmo que no vermelho, mas não conseguiu evitar a colisão, sendo jogada ao chão.

A Guarda Civil Metropolitana passava pelo local e deu os primeiros suportes para a vítima, que reclamava de dores na perna esquerda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a motociclista e a encaminhou para o hospital, próximo ao local do acidente.

A vítima reclamava apenas de dores na perna e no tórax. No entanto, o quadro dela evoluiu gravemente durante a madrugada.

No boletim de ocorrência, Maria Clara passou a ter palidez cutânea, agitação, dor epigástrica e abdominal intensa. No passar das horas, ela teve insuficiência respiratória e hipotensão arterial, sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

No hospital, a equipe médica realizou mais de 15 ciclos de reanimação, mas sem sucesso, constatando o óbito às 4h15.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

