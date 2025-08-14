Menu
Polícia

Motociclista que morreu na Gury Marques é identificado e tinha 23 anos

O rapaz teria perdido o controle de direção e caído na pista, falecendo ainda no local do acidente

14 agosto 2025 - 14h24Brenda Assis     atualizado em 14/08/2025 às 14h26
Trecho onde motociclista morreuTrecho onde motociclista morreu   (Reprodução/Google Maps)

O motociclista que morreu ao cair na Avenida Gury Marques, na região do Jardim Santa Felicidade, na noite desta quarta-feira (13), em Campo Grande, foi identificado como Matheus Fernando Leite Dos Santos, de 23 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, Matheus era piloto de uma moto Honda CG 150 e seguia pela avenida no sentido sul ao norte, quando próximo à Clínica Carandá, teria sofrido o acidente.

A perícia detectou, de forma inicial, que o motociclista teria perdido o controle e caído na via. Quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, encontrou a vítima ainda com capacete e um celular no interior do mesmo.

Foram realizadas manobras de reanimação, no entanto, Matheus não resistiu e faleceu ainda no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram pelo local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

