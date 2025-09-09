Motociclista que se acidentou na Tamandaré morre na Santa Casa

Saiba Mais Trânsito JD1TV: Motoqueiro fica em estado grave após fazer manobra arriscada na Capital

Alexandre da Silva Belisario, 50 anos, morreu horas depois de se envolver em um grave acidente ocorrido no final da tarde desta segunda-feira (8), na Avenida Tamandaré, na região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme imagens de câmeras de segurança, o motoqueiro sai da rua Dom Lustosa e ingressa na avenida. Porém, ao acessar a via, ele faz uma manobra arriscada, saindo da faixa inicial e tenta realizar uma conversão à esquerda para acessar a rua Teodoro Roosevelt, porém, é atingido pela picape, que seguia pela avenida.

Além das imagens da câmera de segurança, o boletim de ocorrência registrado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também reforça a versão, indicando a tentativa de realizar a manobra de forma arriscada.

Com o impacto, o motociclista sofreu uma fratura exposta em membro inferior esquerdo, além de um traumatismo craniano. Ele foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa, onde faleceu.

Ainda consta no registro policial que o motociclista não tinha carteira de habilitação.

