Motociclista que se acidentou no Danubio Azul morre na Santa Casa

O motociclista Ramão Caballero, de 44 anos, morreu três dias depois de acidentar sozinho, batendo no fio enquanto pilotava pela Rua Pan-Americano, região da Vila Danubio Azul, em Campo Grande. O acidente aconteceu durante a tarde de sexta-feira (1°).

Segundo o já informado pelo JD1, o homem teria pego a moto com um conhecido, pois compraria o veículo. No entanto, por estar ‘sextando’, o homem ingeriu bebidas alcoólicas antes de pilotar. Ele não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Além disso, consta no boletim de ocorrência que testemunhas contaram que Ramão estava em uma velocidade acima do permitido na via. Em determinado momento, ele teria perdido o controle do veículo, vindo a colidir sozinho contra o meio fio.

O motociclista foi arremessado com força ao solo. Ele foi socorrido em estado grave pelo SAMU, sendo encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado.

Porém, durante a noite de domingo, sua filha compareceu a delegacia onde informou que Ramão não teria resistido aos ferimentos, morrendo por volta das 11h da manhã no hospital.

O caso foi registrado na 3° Delegacia de Polícia Civil, como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

