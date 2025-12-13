Motociclista se masturba na rua e xinga mulheres e crianças em Ivinhema

Motociclista, que não teve a identificação divulgada, foi flagrado se masturbando nas ruas de Ivinhema, durante a manhã de sexta-feira, dia 12.

Ele, além de cometer o ato obsceno, também xingou mulheres e até crianças que encontrava pelo caminho. Segundo a Policia Civil, o indivíduo foi identificado e responderá pelos crimes, pois fugiu da abordagem dos policiais.

Segundo informações divulgadas pelo portal Ivinotícias, o suspeito estava conduzindo uma Yamaha YBR, de cor branca, e passou a causar temor entre as mulheres e crianças.

Ainda conforme o site local, pessoas teriam conseguido gravar os momentos em que o homem comete o ato obsceno enquanto pilotava a motocicleta.

Quem souber qualquer informação que possa ajudar no paradeiro do suspeito pode entrar em contato diretamente com o SIG pelo WhatsApp: (67) 9 9232-8467

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também