Menu
Menu Busca sábado, 13 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Motociclista se masturba na rua e xinga mulheres e crianças em Ivinhema

Polícia Civil chegou a encontrá-lo, mas o suspeito conseguiu fugir da abordagem

13 dezembro 2025 - 16h55Luiz Vinicius
Suspeito cometia ato obsceno mesmo andando de motoSuspeito cometia ato obsceno mesmo andando de moto   (Ivinotícias)
Dr Canela

Motociclista, que não teve a identificação divulgada, foi flagrado se masturbando nas ruas de Ivinhema, durante a manhã de sexta-feira, dia 12.

Ele, além de cometer o ato obsceno, também xingou mulheres e até crianças que encontrava pelo caminho. Segundo a Policia Civil, o indivíduo foi identificado e responderá pelos crimes, pois fugiu da abordagem dos policiais.

Segundo informações divulgadas pelo portal Ivinotícias, o suspeito estava conduzindo uma Yamaha YBR, de cor branca, e passou a causar temor entre as mulheres e crianças.

Ainda conforme o site local, pessoas teriam conseguido gravar os momentos em que o homem comete o ato obsceno enquanto pilotava a motocicleta.

Quem souber qualquer informação que possa ajudar no paradeiro do suspeito pode entrar em contato diretamente com o SIG pelo WhatsApp: (67) 9 9232-8467

 

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Após discussão por ciúme, homem registra ocorrência por agressão e ameaça
Polícia Militar prendeeu as duas mulheres responsáveis pelo espaço
Polícia
Mulheres são presas por exploração sexual de adolescentes em Nova Alvorada do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Casal destrói quarto durante briga e ainda quebra portão de motel em Campo Grande
Armamento usado no crime foi apreendido
Polícia
Rapaz foi morto em conveniência após 'desavenças e ameaças' com atiradores em Três Lagoas
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é preso após atropelar pedestre e fugir em Campo Grande
Foto: Reprodução
Polícia
Vai um cheirinho? Dupla furta mais de R$ 2,6 mil em desodorante e acaba presa no Estrela do Sul
Daniel está internado na Santa Casa
Polícia
Estudante segue em estado gravíssimo após sobreviver a acidente na Av. Gunter Hans
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Condutor embriagado provoca acidente e deixa motociclista ferido no Jardim Jacy
Criança é encontrada sozinha na rua após ser deixada sem supervisão em Campo Grande
Polícia
Criança é encontrada sozinha na rua após ser deixada sem supervisão em Campo Grande

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira