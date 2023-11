Motociclista sem capacete é socorrido em estado grave após acidente em Dourados

Um motociclista, de 23 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após se envolver em um acidente na Avenida Hayel Bom Faker, região do Jardim Água Boa, em Dourados. A suspeita é que ele estava sem capacete quando o acidente aconteceu.

Conforme as informações policiais, a vítima estava de moto quando o acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30). Apesar de ele ter sido socorrido em estado grave, não existem mais detalhes sobre o acidente.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, prestando os primeiros socorros a vítima que precisou ser intubada ainda no local. Ele foi levado para o Hospital da Vida.

O site Ponta Porã News noticiou que as equipes policiais agora investigam se o motociclista estava de capacete, uma vez que quando foi socorrido ele não estava com o objeto de segurança e o mesmo não foi encontrado no local.

O caso esta sendo investigado pelas autoridades locais.

Deixe seu Comentário

Leia Também