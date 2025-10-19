Menu
Polícia

Motociclista socorrido após acidente grave em Ivinhema morre no hospital

A vítima teria colidido contra uma picape

19 outubro 2025 - 12h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de sextaO acidente aconteceu na noite de sexta   (Fotos: Ivinoticias )

O motociclista Genildo da Veiga Machado, de 47 anos, que se envolveu em um grave acidente ocorrido no início da noite desta sexta-feira (17), na Avenida Ronaldo Padovan Branquinho, em Ivinhema, morreu no hospital horas depois.

De acordo com informações apuradas pelo site Ivinotícias, a vítima foi encontrada caída no asfalto de bruços, apresentando parada cardiorrespiratória. Equipe do Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), antes de o encaminhar ao Hospital Municipal, onde a equipe médica deu continuidade ao atendimento emergencial.

Apesar dos esforços médicos, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 23h. Genildo completaria 48 anos no próximo dia 27 de outubro.

O condutor da picape, de 62 anos, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local, prestou esclarecimentos à Polícia Militar e colaborou com os procedimentos iniciais da ocorrência. A via foi parcialmente interditada para atendimento da ocorrência e segurança do trânsito.

As circunstâncias e causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O estado de saúde atualizado do motociclista não foi divulgado até o momento.

