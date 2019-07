Motociclista sofre fratura ao ser atingida por caminhonete

Sarah Chaves, com informações do Nova News

A condutora de uma moto Honda que ainda não foi identificada, foi atingida por uma caminhonete com placa de São Paulo, por volta das 08h desta quinta-feira (11), no cruzamento da Avenida Eurico Soares Andrade com a Rua André Loyer, em Nova Andradina, a motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda e escoriações no rosto.

Segundo testemunhas, a vítima trafegava pela avenida quando teria sido atingida pela caminhonete, porém, a dinâmica do acidente deverá ser oficialmente apurada pelas autoridades.

Devido ao impacto, a mulher sofreu fratura na perna esquerda, escoriações no rosto e reclamava de dores. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Já o condutor do outro veículo não se feriu e permaneceu no local acompanhando os procedimentos. A moto ficou bastante danificada enquanto a caminhonete teve avarias na parte frontal.

Além do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Polícia Militar também foi acionada para comparecer no local da ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também