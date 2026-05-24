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Motociclista sofre fratura exposta em acidente no centro de Aquidauana

Colisão entre moto e Fiat Palio Weekend na Rua Cândido Mariano

24 maio 2026 - 12h45Vinicius Costa
Motocicleta da vítima e os cacos do acidenteMotocicleta da vítima e os cacos do acidente   (O Pantaneiro)

Uma motociclista ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um Fiat Palio Weekend na madrugada deste domingo (24), em Aquidauana. A colisão aconteceu na Rua Cândido Mariano, entre as ruas Teodoro Rondon e Nelson Felício dos Santos.

Com o impacto, a condutora da moto foi arremessada ao solo e sofreu fratura exposta em uma das pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro à vítima.

Segundo o site O Pantaneiro, após os primeiros atendimentos no local, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu internada sob observação médica.

Os ocupantes do Fiat Palio Weekend não ficaram feridos e permaneceram no local durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar também esteve na cena do acidente para registrar o caso.

Segundo as informações apuradas, a batida ocorreu no meio da quadra, fora de cruzamento. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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