Motociclista sofre fratura exposta em acidente no centro de Aquidauana

Uma motociclista ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um Fiat Palio Weekend na madrugada deste domingo (24), em Aquidauana. A colisão aconteceu na Rua Cândido Mariano, entre as ruas Teodoro Rondon e Nelson Felício dos Santos.

Com o impacto, a condutora da moto foi arremessada ao solo e sofreu fratura exposta em uma das pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro à vítima.

Segundo o site O Pantaneiro, após os primeiros atendimentos no local, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu internada sob observação médica.

Os ocupantes do Fiat Palio Weekend não ficaram feridos e permaneceram no local durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar também esteve na cena do acidente para registrar o caso.

Segundo as informações apuradas, a batida ocorreu no meio da quadra, fora de cruzamento. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também