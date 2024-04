Motociclista sofre traumatismo craniano em grave acidente no Jardim Colúmbia

Motociclista, de 50 anos, que sofreu acidente no final da tarde desta quinta-feira (11), no Jardim Colúmbia, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande após receber atendimento médico do Corpo de Bombeiros.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a vítima estava em uma motocicleta Honda Biz e seguia pela rua Urariocara, quando não respeitou a sinalização de 'Pare' e invadiu o cruzamento com a avenida Carumã, atingindo outro motociclista, também de 50 anos.

Apesar da dinâmica ser considerada grave, o motociclista, que seguia numa Honda Titan, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

O Batalhão de Trânsito esteve pelo local, assim com a Polícia Científica e a Polícia Civil.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também