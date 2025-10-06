Menu
Polícia

Motociclista tem perna amputada durante acidente em Corumbá

Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros

06 outubro 2025 - 15h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Foto: Reprodução/Diário Corumbaense)

Um motociclista de 28 anos foi socorrido em estado gravíssimo ao se acidentar na rua Cyríaco Félix de Toledo, bairro Nova Corumbá, em Corumbá. O acidente aconteceu na noite de domingo (5).

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima seguia de moto quando foi atingida por um carro. Por conta do impacto, ele teve a perna esquerda amputada e ficou com várias escoriações nos braços e nas mãos.

No local, os bombeiros realizaram um torniquete para conter a hemorragia, imobilizando e encaminhando o homem até a Santa Casa, ficando internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva). O médico então explicou que o motociclista chegou inconsciente e em estado grave.

A Polícia Militar também foi chamada para atender o caso, sendo informada por testemunhas que o motorista do carro fugiu logo após a colisão, não parando para ajudar a vítima.

A moto do rapaz foi removida do meio da rua e colocada no pátio de uma igreja, o que impediu a realização da perícia no local e a vistoria da motocicleta.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

