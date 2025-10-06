Motociclista tem perna amputada durante acidente em Corumbá

Um motociclista de 28 anos foi socorrido em estado gravíssimo ao se acidentar na rua Cyríaco Félix de Toledo, bairro Nova Corumbá, em Corumbá. O acidente aconteceu na noite de domingo (5).

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima seguia de moto quando foi atingida por um carro. Por conta do impacto, ele teve a perna esquerda amputada e ficou com várias escoriações nos braços e nas mãos.

No local, os bombeiros realizaram um torniquete para conter a hemorragia, imobilizando e encaminhando o homem até a Santa Casa, ficando internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva). O médico então explicou que o motociclista chegou inconsciente e em estado grave.

A Polícia Militar também foi chamada para atender o caso, sendo informada por testemunhas que o motorista do carro fugiu logo após a colisão, não parando para ajudar a vítima.

A moto do rapaz foi removida do meio da rua e colocada no pátio de uma igreja, o que impediu a realização da perícia no local e a vistoria da motocicleta.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado.

