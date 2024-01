Motociclista têm pescoço e traqueia cortados por linha de cerol na Capital

Motociclista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave depois de ter o pescoço cortado por uma linha cerol na região do bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande, durante a terça-feira (2).

Conforme o apurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros divulgou a informação sobre o acidente nas redes sociais. Ainda segundo a postagem, a vítima teve um corte profundo na região do pescoço, que atingiu também a traqueia.

O homem acabou sendo encaminhado para a Santa Casa. Devido ao seu estado de saúde, por conta do ferimento, ele foi internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital.

Na publicação feita pelo Corpo de Bombeiros, os militares destacaram ainda que levantar pipa com linha de cerol ou a utilização da mesma está inserida no artigo 132, do Código Penal, uma vez que coloca em risco a vida e a saúde do próximo. Caso seja identificado, o usuário pode ser preso de três meses a um ano, dependendo da gravidade do caso.

