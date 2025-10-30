Motociclista tenta 'fazer amizade' ao pedir água e acaba ferido com tiro na Capital

Motociclista, de 54 anos, foi ferido com um tiro na perna, durante a noite desta quarta-feira, dia 29 de outubro, ao tentar "fazer amizade" com algumas pessoas enquanto pedia água. O caso aconteceu no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Os suspeitos, além de não gostarem da forma de abordagem por parte da vítima, também teria desferido diversas coronhadas e agressões contra a vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motociclista estava trafegando por uma das vias do bairro e em determinado momento parou para pedir água aos suspeitos, possivelmente em frente a uma residência.

O motociclista alegou que também "queria fazer amizade", e os suspeitos não gostaram da atitude, iniciando as agressões contra o homem, que depois foi alvo do disparo, onde a bala atingiu a perna direita.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer a vítima e encaminhá-la até a Santa Casa. Nenhum suspeito foi localizado.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também