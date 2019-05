Motociclista tenta ultrapassagem e colide com ônibus na capital

Um motociclista, não identificado, ficou ferido durante a tentativa de ultrapassagem na avenida Coronel Antonino, neste sábado (25).



A motocicleta atingiu a traseira de um ônibus de viagem que transitava na via e a vítima perdeu o controle da direção do veículo e caiu.



O motorista do ônibus da Viação Andorinha, Elson Barbosa, 48 anos, conta que havia acabado de passar pelo terminal General Osório, no sentido Campo Grande/Coxim, quando percebeu que o motociclista tentava ultrapassar. Passageiros do ônibus confirmaram a versão.



Ele disse que seguia na avenida na pista no meio e o motociclista na pista da direita. “Vendo que ele tentava ultrapassar ainda tentei tirar, mas a pista da esquerda estava cheia e tive que voltar, foi quando ele esbarrou e perdeu o controle da moto”, conta.



O rapaz chegou a se levantar após a queda, mas testemunhas pediram para que ele aguardasse o socorro. A Guarda Municipal recebeu informações de que a vítima sofreu escoriações no ombro, mas nenhum ferimento grave e foi levado a unidade de saúde consciente.

