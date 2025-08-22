Motociclista bêbado é preso por atropelar mãe com bebê de colo e criança de 4 anos em Camapuã

Uma mulher e sua filha, de apenas 47 dias de vida, foram socorridas em estado grave após serem atropeladas por um motociclista bêbado no bairro Vila Izolina, em Camapuã, durante a noite de quinta-feira (21). Além da bebê, outra criança de 4 anos estava acompanhando as vítimas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Veja Folha, elas seguiam pela Rua Alcindo Francisco quando o piloto perdeu o controle de direção e atingiu a família. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a mãe e as crianças ao Hospital de Camapuã.

Por conta do estado de saúde das vítimas, sendo que a bebê e a irmão tiveram um traumatismo craniano leve e a genitora está com suspeita de fratura na coluna, as três precisaram ser transferidas para a Santa Casa de Campo Grande.

Enquanto isso, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também