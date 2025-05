Motociclista é socorrida em estado grave após ser atingida por carro em Campo Grande

Uma motociclista, de 23 anos, foi socorrida em estado grave após sofrer um acidente de moto no cruzamento das ruas Coxim e Sunko Yonamine, no bairro Morada do Sossego, em Campo Grande. A colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (30).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Nova Lima News, a vítima seguia pela Rua Coxim no sentido centro/bairro, quando acabou sendo atingida por um Volkswagem Polo que seguia na Sunko Yonamine.

Para o site, o motorista do carro contou que antes de acessar a Rua Coxim teria parado no sinal de ‘Pare’, porém, não percebeu a motociclista ao realizar a conversão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizado os primeiros socorros e encaminhando a mulher para uma unidade de saúde. No local foi constado que ela tinha fraturado uma das pernas.

As equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foram acionada, realizando o atendimento da ocorrência.

