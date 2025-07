Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Cassilândia

O jovem Mateus Dias, de 24 anos, morreu dias depois de se envolver em um grave acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (3), em Cassilândia. Por conta da gravidade do seu estado de saúde, ele estava internado em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cassilândia Notícias, a vítima seguia em uma Honda/CBX 250 Twister pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira e acabou sendo atingido por um carro no cruzamento com a Rua Pedro Pereira de Almeida.

O motorista do Volkswagen Gol, de 78 anos, teria respeitado o sinal de ‘Pare’, porém, não enxergou o motociclista e avançou. Neste momento, ele atingiu o rapaz.

Matheus chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa da cidade, precisando ser transferido para Três Lagoas após o atendimento inicial. Mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na terça-feira (8).

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

