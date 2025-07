Motociclsita morre duas semanas depois de sofrer um grave acidente na fronteira

Éder Cena de 37 anos morreu duas semanas após sofrer um grave acidente de moto na madrugada do dia 9 de julho em Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, o homem estava internado no Hospital da Vida, em Dourados. Familiares contaram ao site Dourados News, que ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da cidade paraguaia.

Porém, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a unidade de saúde de Mato Grosso do Sul, onde ficou internado até falecer na tarde de terça-feira (22).

Apesar disso, os familiares não chegaram a dar detalhes a respeito do acidente. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também