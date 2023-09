Motoentregador atingido por ônibus da prefeitura de Naviraí morre na Santa Casa

O motoentregador Leonardo Augusto Rivas, de 44 anos, morreu na noite desta quarta-feira (20) no Hospital da Santa Casa, após não resistir aos ferimentos ocasionados em decorrência de um acidente de trânsito, que havia sofrido na manhã de segunda-feira (18) no cruzamento da Avenida Júlia Maksoud com Sebastião Taveira, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O pai da vítima é quem procurou a delegacia para informar a situação. O caso já havia sido registrado anteriormente em virtude da colisão ser de natureza grave, mas houve a mudança na tipificação da ocorrência, passando a ser como praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor.

Naquela manhã de segunda-feira, Leonardo estava em sua motocicleta e vinha pela Avenida Júlia Maksoud, quando no cruzamento com a Sebastião Taveira, foi atingido pelo ônibus que carregava pacientes para tratamento na Funcraf (Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Craniofaciais).

Com a colisão quase que frontal entre os veículos, o motociclista acabou levando a pior e perdendo bastante sangue com o impacto.

Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ficando dois dias internado no hospital, mas não resistindo aos ferimentos.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Polícia Científica fizeram todos os trabalhos de praxe e levantamento a cerca do acidente naquele dia.

Deixe seu Comentário

Leia Também