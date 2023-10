Motoentregador de 18 anos morre após acidente grave em Sidrolândia

O motoentregador Otávio Soares de Lima, de apenas 18 anos, morreu durante um grave acidente na tarde de quinta-feira (5), no cruzamento da Avenida Antero Lemes com a Rua João Márcio Ferreira Terra, em Sidrolândia.

Conforme informações da Polícia Militar, Otávio seguia pela Avenida Antero Lemes, sentido Rua Ponta Porã, e o outro motoentregador, de 27 anos, pela Rua João Márcio Ferreira Terra, quando o acidente aconteceu.

A bateria teria acontecido porque o outro trabalhador havia pensado que Otávio reduziria a velocidade para passar por um quebra-molas e por isso, avançou para atravessar a avenida. No entanto, os dois acabaram batendo e foram arremessados das motocicletas.

As equipes de socorro foram acionadas e chegaram a encaminhar os dois trabalhadores para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, mas Otávio acabou não resistindo e morreu. O outro motociclista foi encaminhado de vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande com fratura no fêmur.

