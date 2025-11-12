Menu
Polícia

Motoentregador é preso pela PM com mochila cheia de drogas na região norte

A droga saiu de um endereço no bairro Aero Rancho, e o suspeito foi abordado na outra ponta da cidade, no bairro Jardim Campo Belo

12 novembro 2025 - 10h38Vinícius Santos
Ação da 11ª CIPM, região norte de Campo Grande - Ação da 11ª CIPM, região norte de Campo Grande -   (Foto: WhatsApp / JD1 Notícias)

Um motoentregador de 32 anos foi preso em flagrante na terça-feira (11), no bairro Jardim Campo Belo, região norte de Campo Grande, suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi realizada pela Polícia Militar durante rondas de rotina.

De acordo com a apuração, ao perceber a presença da guarnição, o homem retirou uma mochila das costas e a arremessou em meio ao mato. Diante da suspeita de que pudesse estar transportando algo ilícito, a equipe policial realizou a abordagem.

No local onde o indivíduo havia dispensado a mochila, foi localizada uma bolsa preta contendo diversas porções de substâncias análogas à maconha e cocaína, além de vários tabletes de maconha embalados para comercialização.

Durante a ocorrência, o suspeito afirmou que a droga não lhe pertencia e que havia sido contratado por outra pessoa para realizar a entrega, mediante pagamento de R$ 200,00. Ele disse ainda que já havia realizado outras entregas para o mesmo indivíduo, sempre buscando as substâncias em uma residência no bairro Aero Rancho. A equipe policial realizou diligências até este endereço.

No local, foram encontrados vestígios de maconha espalhados pelo chão, além de resquícios de água sanitária e sabão com bolhas, indicando tentativa recente de limpeza para eliminar traços de entorpecentes. No criado-mudo do quarto, foi localizada uma balança de precisão, normalmente utilizada para pesagem e fracionamento de drogas.

Ao final da ocorrência, foram apreendidos 13 tabletes de maconha, porções de cocaína e um celular de grande valor. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR). O suspeito foi levado ao Centro Integrado de Polícia Especializada (CEPOL) e deve ser apresentado à Justiça nas próximas horas.

