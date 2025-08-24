Menu
Polícia

Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa

Ele estava internado no hospital desde o dia do acidente

24 agosto 2025 - 10h11Brenda Assis
O rapaz foi socorrido pelo SAMUO rapaz foi socorrido pelo SAMU   (Foto: Vinicius Santos)

O motoentregador Roberthi Constantino da Silva, de 21 anos, que colidiu frontalmente contra um caminhão guincho no começo da tarde de quinta-feira (21), morreu na Santa Casa durante a tarde de sábado (23).

Conforme as informações policiais, o rapaz seguia pela Rua Marquês de Herval, região do Bairro Mata do Jacinto quando acabou colidindo contra um caminhão guincho. Por conta do acidente, a frente da motocicleta ficou completamente destruída.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo mais de seis ciclos de manobras de reanimação na vítima e o intubando ainda no local. Ele tinha sangramento intenso pelo nariz e pela boca.

Internado desde o dia do acidente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso foi registrado na delegacia local e será investigado.

