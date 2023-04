Motoentregador reage a assalto e toma tiro de raspão de perna no Indubrasil

Motoentregador, de 33 anos, passou por momentos de apuros ao ser assaltado por um ladrão armado na região do Indubrasil, em Campo Grande, na noite deste domingo (2). Ele chegou a reagir e acabou sendo atingido por um tiro de raspão da perna.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima realizou uma entrega por volta das 21 horas na rua Setentrional, próximo a um posto de gasolina, quando foi abordado pelo ladrão dizendo "perdeu, passa tudo".

Ainda conforme o registro, a vítima chegou a entregar o celular para o autor, mas tentou reagir, quando o assaltante realizou um disparo e atingiu de raspão sua perna.

Assim que pegou a motocicleta, o ladrão ainda realizou um disparo, mas que não atingiu a vítima.

O caso foi registrado como roubo majorado com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

