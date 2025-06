Motoentregar é socorrido com dificuldade para respirar após cair de moto em Corumbá

Um motoentregador, de 39 anos, ficou ferido após cair da moto durante a tarde de quinta-feira (5), na rua Silva Jardim quase esquina com a rua Cáceres, em Corumbá.

Equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada, e ao chegar no local encontrou a vítima com escoriações diversas pelo corpo e se queixando de fortes dores na região das costas e das costelas lado esquerdo, com suspeita de fratura. Por conta disso, ele estava com dificuldades para respirar e sangramento bucal.

Depois de receber os primeiros socorros, a vítima foi removida para o Pronto-Socorro Municipal. Ele contou que estava trabalhando e ao acionar o freio da motocicleta, a roda traseira travou, causando a queda.

