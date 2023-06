Mulher tem partes íntimas tocadas por motoqueiro enquanto ia para o trabalho no Tijuca

Uma mulher, de 40 anos, passou por apuros e uma situação delicada logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (14). Ela foi vítima de importunação sexual após um motociclista passar a mão em suas partes íntimas se aproveitando do vazio da rua Imburus, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o fato teria acontecido por volta das 4h50 da madrugada, quando a mulher estava na via e seguia com o intuito de esperar o ônibus na Avenida Souto Maior para seguir ao seu trabalho.

Na delegacia, a vítima explicou que garoava no momento do ocorrido e não havia movimento de pessoas, quando o indivíduo em uma motocicleta de pequeno porte, de cor escura, se aproximou e interrompeu o trajeto da mulher. Inicialmente, ela imaginou que seria um assalto e chegou a oferecer sua mochila, mas teve suas partes íntimas tocadas pelo suspeito.

Antes de deixar o local, o motoqueiro ainda teria dito alguma coisa para a mulher, porém ela não se recorda por conta do nervosismo. Ela afirma que após ser tocada, saiu correndo em direção à Avenida Souto Maior e não visualizou mais o motociclista.

Questionada se ela lembra de alguma característica do motoqueiro, que poderia ajudar a identificá-lo, ela ressalta que não conseguiu ver por causa das roupas de frio e o indivíduo estar usando capacete.

O caso foi registrado como importunação sexual e será investigado pela Polícia Civil.

