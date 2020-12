Motoqueiro armado tenta dar “pinote” na GETAM e acaba preso

Um rapaz de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (8) após tentar fuga e ser flagrado de posse de um revólver nas imediações do Jardim Novo Horizonte. Ele foi pego por uma das equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) do 3º BPM, em Dourados, que fica a 228 km de Campo Grande.

O caso ocorreu por volta das 21h dessa terça (8), quando policiais do GETAM estavam realizando rondas na região do Jardim Novo Horizonte. Momento em que os policiais avistaram o rapaz em uma motocicleta Honda CG 160 de cor prata, que passara em alta velocidade pela rua Olga de Lima Melgarejo.

Os policiais deram ordem de para ao motociclista, que não obedeceu e tentou fugir em alta velocidade da equipe policial até perder o controle da moto em uma curva e cair no chão. Ele ainda tentou fugir a pé e “dispensar” um revólver calibre 32, o jovem foi imobilizado e o revolver recuperado pela guarnição.

Ele foi encaminhado para a delegacia e ainda teria dado o nome de seu irmão, mas depois de algum tempo, os policiais conseguiram descobrir o nome dele que foi preso em flagrante, e vai responder pelos crimes de desobediência, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa.

