Motoqueiro é socorrido em estado grave após ser atingido motorista sem CNH no Colibri

Motociclista, de 41 anos, foi socorrido em estado grave e intubado ainda no local de um acidente de trânsito, no Jardim Colibri, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira (7). Ele foi atingido por um motorista de um veículo de passeio, de 28 anos, que não possui carteira de habilitação.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista de um Volkswagen Golf seguia pela rua Leontina Garcia de Lima e ao tentar fazer a conversão à esquerda para acessar a rua Thomaz Vilanova Barreto, atingiu frontalmente o motociclista que seguia no sentido oposto da Leontina.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos graves e foi atendido por equipes de socorro, sendo intubado e encaminhado para a Santa Casa. Já o condutor do veículo foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

No local do acidente, estiveram equipes do Batalhão de Trânsito e da Polícia Científica levantando informações sobre o acidente.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem carteira de habilitação.

