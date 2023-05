Motoqueiro que passou a mão em jovem no Aero Rancho é indiciado por importunação

O rapaz que aparece em imagens de câmera de segurança passando a mão na bunda de uma jovem, de 19 anos, no bairro Aero Rancho, foi identificado e indiciado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) pelo crime de importunação sexual.

O caso aconteceu no dia 24 de abril deste ano, quando a vítima estava se encaminhando para um supermercado, quando ela foi surpreendida pelo motoqueiro abusado.

Em nota, a Deam informou que o acusado foi interrogado por policiais do Setor de Investigação de Crimes Sexuais da delegacia.

Na data do fato, a própria jovem denunciou expondo o caso nas redes sociais e ela conversou com o JD1 Notícias. "Eu estava indo ao mercado quando tudo aconteceu e só não fui até à delegacia ainda porque tinha uma entrevista de emprego para fazer. Consegui identificar ele porque alguns amigos do bairro me ajudaram".

Ainda de acordo com a vítima, que não terá a identidade divulgada, o motociclista a tocou sem dizer nada. Após cometer o assédio, ele foi embora tomando rumo ignorado.

Na publicação feita nas redes sociais, ela ainda conta que é um caminho que faz com costume, porém isso nunca tinha acontecido.

