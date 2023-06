Motorista foge após atropelar e deixar motoqueiro com fratura exposta no Monte Castelo

Um motociclista, de 40 anos, identificando como Edvaldo Melo Teixeira, foi socorrido em estado grave após ser atropelado e arrastado por um Volkswagen Gol, modelo antigo, na noite desta quarta-feira (31), na Avenida Júlia Maksoud, na região do Monte Castelo, em Campo Grande.

A vítima sofreu uma fratura exposta em sua perna esquerda, perdendo a consciência e sendo reanimado dentro da viatura do Corpo de Bombeiros. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro e não foi encontrado até o momento.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, motociclista e motorista seguiam no mesmo sentido da pista, quando em determinado momento o carro tocou a traseira da moto.

Após o impacto, o motociclista foi atropelado e arrastado por cerca de 100 metros. A vítima ficou com outros ferimentos pelo corpo e ao ser atendido pelos militares, foi encaminhado para a Santa Casa.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local apurando as circunstância do acidente. A placa do veículo ficou pelo local, o que pode ajudar a chegar até ao motorista.

