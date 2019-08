Motor de carro é arrancado em colisão na capital

Um acidente na avenida Gury Marques deixou um carro sem motor na noite dessa de sexta-feira (10) em Campo Grande.

Segundo informações de uma testemunha, o condutor do automóvel Jetta contou que vinha do Centro da capital sentindo indo para o bairro Moreninhas na pista da esquerda, quando o condutor do veículo Scortt, que estava na pista da direita cruzou a avenida o atingindo.

Em seguida ele teria colidido com um posto, e o motor teria sido arrancado.

Ainda de acordo com o condutor do Jetta que permaneceu no local, o passageiro do Scortt foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com sinais de embriaguez e o condutor do Scortt permaneceu no local, também com sinais de que teria ingerido bebida alcoólica.

Deixe seu Comentário

Leia Também