Motorista abandona carreta carregada com carga milionária de cigarros contrabandeados

Uma carga milionária de cigarros contrabandeados foi apreendida durante o sábado (3), em Mundo Novo. Apesar da apreensão, ninguém foi preso.

Conforme as informações policiais, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo patrulhamento naárea rural do município, quando visualizaram o momento em que o condutor do caminhão abandonou o veículo e correu para plantação, às margens da estrada.

Foram realizadas buscas nas imediações, porém, o motorista do caminhão não foi localizado. Durante busca veicular, foram encontradas diversas caixas de cigarros contrabandeados, avaliados em R$ 1,4 milhão. O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Mundo novo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

