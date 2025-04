Motorista abandona carro com cigarros contrabandeados após perseguição na BR-463

A Polícia Militar apreendeu, na madrugada deste sábado (26), um veículo na BR-463, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, que carregava uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Segundo a polícia, os militares realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo no distrito quando identificaram dois veículos em atitude suspeita, que após realizarem uma conversão de retorno em alta velocidade, foram abordados.

Os militares ordenaram que o motorista do Renault Sandero vermelho, com placas de Praia Grande, em São Paulo, parasse o veículo, no entanto, o condutor desobedeceu a ordem e iniciou fuga pela rodovia.

Em dado momento da perseguição, o motorista tentou colidir contra a viatura policial, levando a equipe a efetuar um disparo na roda traseira esquerda do veículo, o que resultou no rompimento do pneu.

Apesar da situação, o suspeito continuou a fuga até uma região de mata em Sanga Puitã, onde abandonou o veículo, ainda em movimento, e fugiu a pé em direção da Linha Internacional entre Brasil e Paraguai.

Foram realizadas buscas na região, mas o autor conseguiu escapar.

No carro, os policiais encontraram aproximadamente 1.250 pacotes de cigarros da marca Eight, caracterizando o crime de contrabando. Tanto o veículo quanto sua carga foram apreendidos e encaminhados ao Grupamento Militar, onde foi feita a contagem do material.

