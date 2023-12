Motorista arremessado durante capotamento em Bela Vista morre em Campo Grande

O motorista Vanderlei de Melo Carneiro, de 46 anos, morreu nesta quarta-feira (27) em decorrência de complicações causadas por um acidente de trânsito, um capotamento, em Bela Vista. Ele estava internado desde o feriado de Natal na Santa Casa de Campo Grande.

A irmã da vítima procurou a delegacia para relatar o fato e registrar o boletim de ocorrência, descrito como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Na oportunidade, a familiar explicou para a polícia que Vanderlei foi encaminhado de Bela Vista para Campo Grande por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ficou sabendo que o irmão teria sofrido um acidente de trânsito e sido socorrido por uma pessoa desconhecida.

O acidente no qual ela se referia era possivelmente um capotamento na MS-384, próximo a cidade de Antônio João, onde Vanderlei teria sido arremessado do veículo Fiat Uno que ele conduzia. Uma testemunha teria passado pelo local e visto o carro danificado e capotado, buscando saber se tinha vítimas pelo local, quando encontrou o homem desacordado e fora do carro.

Durante o período de internação no hospital campo-grandense, a irmã relatou que foram feitos todos os procedimentos para mantê-lo vivo, mas em decorrência da gravidade do acidente, o motorista não resistiu e faleceu ainda pela manhã desta quarta.

Ainda na delegacia, a familiar relatou que recebeu fotos do carro que Vanderlei conduzia, no qual ficou bastante danificado com o capotamento.

