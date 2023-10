Motorista atira para cima após festa e acaba preso no Jardim Colúmbia

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante no final da noite deste domingo (22) após atirar seis vezes para cima após sair de uma festa, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Ele foi encontrado em sua residência, no Jardim Colúmbia, pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma pessoa abordou a viatura e relatou que estava acontecendo uma festa em um salão, mas ela já havia se encerrado. Porém, o suspeito teria passado em seu veículo, um Volkswagen Jetta atirando pelo menos seis vezes para cima.

Com as características e até a placa do veículo, os militares realizaram checagem no sistema e conseguiram encontrar quem era a pessoa e qual era seu endereço. Chegando pelo local, no Jardim Columbia, os policiais localizaram o Jetta com as características repassadas pelo denunciante.

Ao indagar o homem, ele alegou que realizou seis disparos na saída da festa de um conhecido. Na vistoria no automóvel, os militares encontraram um revólver de calibre 38 e mais 3 munições intactas. O suspeito alegou que dispensou as cápsulas deflagradas na mata em frente a sua residência.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

