Motorista atola caminhão e abandona mais de 35 mil pacotes de cigarro

Cerca de 30 mil pacotes de cigarro foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na madrugada de sexta-feira (16), na cidade de Itaquiraí.

Conforme as informações policiais, o veículo em que a carga ilegal estava era um caminhão Mercedes-Benz Atego 2430 com placas paraguaias afixadas falsas e com registro de roubo ocorrido no município de São Paulo, no dia 7 de junho.

O veículo estava carregado com 35 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal ou sanitária.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na área rural do município de Itaquiraí, quando deram ordem de parada ao condutor que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Durante o trajeto, no sentido Naviraí, o veículo seguiu por várias vezes na contramão de direção, o que colocou em risco a vida dos usuários da via que transitavam no sentido contrário.

Em determinado percurso, o condutor adentrou em uma estrada vicinal até o momento em que invadiu uma plantação de milho e atolou o caminhão em um lamaçal. Logo em seguida o homem abandonou o veículo e evadiu-se. Os policiais realizaram buscas nas imediações, porém, o suspeito não foi encontrado.

O caminhão, juntamente com a carga de cigarros, foi entregue na Receita Federal de Mundo Novo. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

Deixe seu Comentário

Leia Também