Vídeo: Motorista atropela policiais que socorriam vítima em rodovia

Dois policiais rodoviários federais e duas pessoas atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficaram feridos após serem atropelados na tarde de quarta-feira (24), véspera de Natal, na BR-101, em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O grupo estava no acostamento atendendo uma ocorrência anterior quando um carro perdeu o controle em uma curva, rodou na pista molhada e atingiu as vítimas.

Imagens de câmeras de monitoramento da concessionária Arteris Litoral Sul registraram o momento em que o motorista perde o controle do veículo antes do atropelamento.

O socorro foi prestado por equipes da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma policial sofreu ferimentos graves no braço e passou por cirurgia nesta sexta-feira (26). O outro agente teve fratura na perna esquerda e lesões no ombro. As duas pessoas que recebiam atendimento também ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região.

O motorista do carro, um homem de 37 anos, não se feriu. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, com previsão de multa e suspensão do direito de dirigir.

Um dos policiais atropelados relatou que os momentos após a colisão foram “desesperadores”. “A primeira coisa que pensei foi por que isso estava acontecendo comigo justamente no dia 24 de dezembro, no primeiro Natal após o nascimento do meu filho”, afirmou o agente, identificado como Gilberto Estrela.

