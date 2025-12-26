Menu
Menu Busca sexta, 26 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Vídeo: Motorista atropela policiais que socorriam vítima em rodovia

O carro perdeu o controle em pista molhada e feriu quatro pessoas pessoas na Grande Florianópolis

26 dezembro 2025 - 10h25Sarah Chaves

Dois policiais rodoviários federais e duas pessoas atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficaram feridos após serem atropelados na tarde de quarta-feira (24), véspera de Natal, na BR-101, em Biguaçu, na Grande Florianópolis. O grupo estava no acostamento atendendo uma ocorrência anterior quando um carro perdeu o controle em uma curva, rodou na pista molhada e atingiu as vítimas.

Imagens de câmeras de monitoramento da concessionária Arteris Litoral Sul registraram o momento em que o motorista perde o controle do veículo antes do atropelamento.

O socorro foi prestado por equipes da concessionária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma policial sofreu ferimentos graves no braço e passou por cirurgia nesta sexta-feira (26). O outro agente teve fratura na perna esquerda e lesões no ombro. As duas pessoas que recebiam atendimento também ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região.

O motorista do carro, um homem de 37 anos, não se feriu. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, com previsão de multa e suspensão do direito de dirigir.

Um dos policiais atropelados relatou que os momentos após a colisão foram “desesperadores”. “A primeira coisa que pensei foi por que isso estava acontecendo comigo justamente no dia 24 de dezembro, no primeiro Natal após o nascimento do meu filho”, afirmou o agente, identificado como Gilberto Estrela.

 

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Ladrão furta carro, tenta fugir da PM e acaba preso ao bater em viatura em Nova Andradina
Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju
Polícia
Jovem morre afogado no dia do Natal em Maracaju
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Motociclista de 68 anos morre meses após acidente em Campo Grande
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por carro na MS-156, em Itaporã
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Homem é assassinado com facada no pescoço em Paranhos
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para uma criança de 10 anos em Sidrolândia
Foto: Reprodução
Polícia
Bombeiros combatem incêndio em oficina de motos em Sidrolândia
O suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Na noite do Natal, homem é assassinado com facada no pescoço em Corumbá
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá
Polícia
Criança de 3 anos é socorrida após colocar objeto no nariz em Corumbá

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
A Polícia Militar apreendeu a motocicleta utilizada no crime e a arma dos suspeitos
Polícia
CAC dono de distribuidora reage a assalto e um bandido morre
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo