Motorista bate carro em árvore ao desviar de animal na pista em Corumbá

Uma idosa, de 65 anos, foi socorrida com diversos ferimentos pelo corpo após o carro que ela estava sair da pista e atingir uma árvore. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), na BR-262, após a ponte do Rio Paraguai cerca de 85 km da área urbana de Corumbá.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 6h. Ao chegar no local o condutor contou que seguia pela rodovia quando foi desviar de um animal, que atravessou a pista repentinamente.

Por conta disso, acabou perdendo o controle de direção, saindo da rodovia e colidindo contra uma árvore, localizada às margens da BR-262. Ele e outro passageiro não tiveram ferimentos pelo corpo.

No entanto, um idosa teve fratura de fíbula e tíbia, além de reclamar de dores na lombar. Apesar de estar consciente e orientada, ela estava presa dentro do veículo, sendo retirada pelos militares e encaminhada ao Hospital da Cassems.

