Motorista bate em carreta após não respeitar sinalização

No início da madrugada desta terça-feira (10), um motorista não respeitou a sinalização de ‘Pare’ e bateu em uma carreta na avenida Ranulpho Marques Leal, no cruzamento com a Rosário Congro, em Três Lagoas, que fica a 338 km de Campo Grande.

Dentro do veículo estavam sete pessoas, eles haviam saido recentemente de uma festa e estavam se deslocando para uma casa na Vila Piloto, segundo o site JP News.

Duas pessoas que ocupavam o banco da frente do veículo ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o Hospital Auxiliadora. No veículo, haviam dois jovens, de 13 e 14 anos.

Foram encontradas latas de bebidas alcoólicas e cocaína.

