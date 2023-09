Motorista bêbada bate na traseira de ônibus e é presa no hospital

Embriagada, uma motorista de 23 anos, foi presa em flagrante após bater o carro que dirigia na traseira de um ônibus enquanto trafegava pela Avenida José Ferreira Da Costa, região central de Costa Rica.

Segundo o registro policial, o motorista do ônibus, de 43 anos, contou que estava trafegando pela avenida quando reduziu a velocidade para passar por um quebra-molas. Neste momento, ele sentiu que um Volkswagen Gol havia colidido com a traseira do ônibus.

Ao descer para olhar, encontrou a condutora com alguns ferimentos, por conta disso ela precisou ser levada para a Fundação Hospitalar do município.

As equipes da Polícia Militar constataram no local, que o licenciamento do veículo estava vencido e a motorista não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). No hospital, durante uma tentativa de conversa, os policiais notaram ainda que ela estava exalando forte odor etílico, com fala alterada, olhos vermelhos entre outros fatores, que constatavam embriaguez.

Ela passou pelo teste de bafômetro, mas não consta no boletim de ocorrência o resultado do teste. Por estar irregular, o carro foi removido ao pátio do Detran. A motorista recebeu voz de prisão em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano; conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

