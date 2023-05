Motorista bêbada é encontrada caída em tubulação após acidente na BR-163, na Capital

Mulher, de 28 anos, foi encontrada caída em uma tubulação de escoamento de água na BR-163, em Campo Grande, próximo ao Assentamento Estrela, depois de provocar um acidente de trânsito na noite deste domingo (14). Ela estava conduzido um veículo Fiat Pálio sem habilitação e com evidentes sinais de embriaguez e detida em flagrante.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) é quem atendeu o acidente e ao encontrar a jovem, visualizou que ela com sonolência, olhos avermelhados, cambaleando e fala arrastada, conforme informado no boletim de ocorrência.

Os agentes ofereceram teste do bafômetro para a condutora, que foi realizado e constatado 0,57 mg/l de teor alcoólico nos pulmões.

Não foi informado a cinemática do acidente, nem se houve feridos pelo local. A PRF salientou que além da jovem estar conduzindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada, ela não possuía carteira de habilitação. O veículo foi guinchado do local.

O caso foi registrado como dirigir veículo automotor sem a devida permissão e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também