Motorista bêbada é presa em flagrante após atropelar e matar homem em MS

Ivan Dantas, de 70 anos, morreu ao ser atropelado por um carro durante a tarde de sexta-feira (30), na BR-158, em Aparecida do Taboado. A motorista do veículo, de 49 anos, foi presa em flagrante pois estava embriagada.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas e ao chegar no local encontraram a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio da concessionária Way.

Por conta dos ferimentos, Ivan não resistiu e acabou falecendo ainda no local do acidente. Apesar disso, as autoridades não detalharam a dinâmica do acidente no registro policial.

No entanto, a condutora do veículo realizou o teste do bafômetro, ficando constatado que ela tinha 0,08 mg de álcool por litro de sangue. A mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia da cidade.

