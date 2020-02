Motorista bêbado acerta poste, derruba semáforo e xinga PMs

Daniel Marcos Souza Gouveia, de 26 anos, foi preso embriagado após derrubar um semáforo no cruzamento da avenida Mascarenhas de Moraes com Rua Alegrete, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande no início da manhã desta sexta-feira (28).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 5h. Daniel seguia em um veículo Ford Fiesta sentido centro-bairro, quando no cruzamento das ruas perdeu o controle da direção do carro e bateu em um semáforo e o poste caiu.

A Polícia Militar esteve no local e o motorista fez o teste do bafômetro, e o resultado foi de 0,73 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. A quantidade configura crime.

Ainda de acordo com o registro policial, o motorista xingou os policiais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

