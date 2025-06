Motorista bêbado atropela militares do Choque e acaba preso no Lageado

Motorista, de 45 anos, foi preso em flagrante por atropelar dois policiais do Batalhão de Choque e ainda dirigir bêbado no Parque do Lageado, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (8).

Segundo consta no boletim de ocorrência, os policiais da Rocam, realizavam patrulhamento tático quando se depararam com uma Fiat Strada, vindo na contramão da Rua Anselmo Selingardi.

Com a aproximação, o motorista jogou o veículo para cima dos policiais e acabou atropelando os militares. Um dos policiais conseguiu sair ileso e prendeu o condutor.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou o atendimento, encaminhando os policiais feridos para a Santa Casa e o Hospital da Cassems.

O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado deu 1,00 mg/L de álcool no sangue. Ainda foram encontrados drogas em um dos bolsos da calça do suspeito.

Conforme ainda as informações, ao ser questionado sobre a embriaguez, o motorista relatou que estava bebendo desde às 16h de sábado (7) e não soube informar o motivo de ter lançado o veículo deliberadamente contra a equipe policial.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

