Motorista bêbado capota carro tentando fazer ultrapassagem na Gury Marques

Motorista, de 40 anos, foi preso em flagrante após causar um acidente enquanto dirigia embriagado pela Avenida Gury Marques, região do bairro Universitário, em Campo Grande. O carro em que ele estava teria capotado em frente a Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor estava em um Chevrolet Ônix branco sentido norte/sul quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou acertando a traseira de um carro do mesmo modelo.

Por conta da colisão, o Ônix branco capotou na pista. Três vítimas foram identificadas pela equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, no entanto, não é explicado no registro policial em qual veículo elas estavam.

Os militares solicitaram que o condutor do carro branco realizasse o teste do bafômetro, mas o mesmo se recusou. Porém, ele estava com sinais visíveis de embriaguez, por isso os policiais puderam fazer o termo de constatação após o autor afirmar ter ingerido cerca de cinco cervejas em uma boate. O motorista do outro veículo realizou o teste, dando negativo para o consumo de álcool.

Como estava sem condições de circular, o Ônix branco acabou sendo guinchado ao ser entregue para uma testemunhas devidamente habilitada que não havia consumido bebidas alcoólicas. O outro veículo foi liberado para o motorista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar socorrer as vítimas, mas as mesmas recusaram atendimento. O autor acabou sendo detido e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

