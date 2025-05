Motorista bêbado é preso após perder controle do carro e sair da pista em Nova Andradina

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e causar um acidente na tarde deste sábado (3), em Nova Andradina - a 297 km de Campo Grande.

O caso ocorreu na Rua Inéri Périgo, no Bairro Campo Verde. Segundo o Jornal da Nova, o condutor estava ao volante de um GM/Corsa quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra a vegetação às margens da via.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar foram acionados e encontraram o motorista com ferimentos leves.

O homem relatou que havia cochilado ao volante e confirmou ter bebido algumas cervejas antes de dirigir. O teste do bafômetro constatou a embriaguez, e, por não necessitar de atendimento hospitalar, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Além da embriaguez ao volante, as autoridades constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido. O caso foi registrado como condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

