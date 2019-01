Motorista bêbado é preso na capital de MS

Saiba Mais Polícia Jovem morre após acidente de moto

Um homem de 33 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (10), por dirigir embriagado, após se envolver em colisão com outro carro, no cruzamento da avenida Ernesto Geisel com a rua do Aquário, em Campo Grande. Ninguém ficou ferido.

Ele seguia pela avenida e no cruzamento, que tem semáforo, colidiu no veículo dirigido por uma jovem, que trafegava pela rua do Aquário. Ela e uma amiga voltavam de uma boate onde tinham trabalhado como drag queens.

Com o impacto, o carro das jovens parou no meio da via e o outro subiu na calçada, bateu em um toco de madeira e parou no muro de um imóvel.

O teste do bafômetro no motorista apontou 0,38 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga, e segundo o delegado Lucas de Caires, como não houve vítima, ele será liberado após pagamento de fiança. Até a publicação desta reportagem o valor não havia sido definido.

A condutora do outro veículo também fez teste do etilômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica. Os dois carros envolvidos no acidentes ficaram com as frentes danificadas.

