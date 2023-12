Motorista bêbado e sem CNH bate em carro estacionado no Morada Verde

Durante a noite desta sexta-feira (29), um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante por dirigir com sinais de embriaguez, sem carteira de habilitação e ainda provocar um acidente de trânsito na rua Carcará, no bairro Morada Verde, em Campo Grande.

O condutor foi preso em flagrante pelos crimes cometidos e conduzido para a delegacia de plantão, onde foi autuado e deverá passar por audiência de custódia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista estava conduzindo um Chevrolet Corsa e em determinado momento, perdeu aparentemente o controle da direção e colidindo na traseira de um Chevrolet Ônix que estava estacionado na via.

O Batalhão de Trânsito foi acionado para atender a ocorrência, conversou com o condutor do Corsa e constatou que ele não tinha carteira de habilitação. Foi oferecido o teste do bafômetro e o motorista aceitou realizar, tendo o resultado 0,60 mg/l de álcool no sangue, positivo para embriaguez.

Os dois veículos ficaram danificados. O Corsa foi removido para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O caso foi registrado como conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de álcool e dirigir veículo sem a devida permissão.

