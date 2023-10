Motorista bêbado que deixou casal em estado grave tem prisão decretada em Rio Brilhante

O motorista, de 36 anos, que atropelou um casal e deixou os dois em estado grave durante a noite de segunda-feira (9), na Avenida Augusto Lopes da Silva, em Rio Brilhante, teve a prisão preventiva decretada depois da audiência de custódia, realizada na quarta-feira (11).

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o motorista Patric Marengo Rios, estava embriagado quando atingiu o casal, sabella Silvestre da Silva, de 19 anos, e Thauan Laion dos Santos Nantes, de 19 anos.

Vídeos que rodam as redes sociais mostram a ação de Patric que tentou ligar o carro diversas vezes no intuito de fugir, mas em determinado momento, três pessoas o abordaram e desligaram o veículo, retirando a chave do veículo.

A Polícia Militar, ao chegar no local, verificou que o motorista apresentava diversos sinais de embriaguez, como aparência sonolenta, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes e odor etílico no hálito, além de demonstrar comportamento arrogante e disperso. O suspeito se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi feito o termo de constatação de embriaguez.

Ele autuado pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio doloso na forma tentada. Depois da audiência de custódia, Patric foi encaminhado a Penitenciária de Rio Brilhante.

As vitimas seguem internadas estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida em Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também