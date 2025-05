Motorista cai dentro de córrego após perder o controle de direção em Aquidauana

Motorista, de 50 anos, precisou ser socorrido após o carro que ele conduzia cair dentro de um córrego localizado no prolongamento da Rua 7 de Setembro, via que liga o Centro à Vila Trindade, no município de Aquidauana. O acidente aconteceu durante a tarde de quarta-feira (7).

Conforme as informações iniciais, o condutor estava seguindo pela estrada de terra quando acabou perdendo o controle de direção, por motivos ainda desconhecidos. Posteriormente, ele colidiu contra uma árvore antes de cair dentro do córrego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo o resgate da vítima que estava consciente e orientada. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro da cidade.

O caso está sendo investigado para apurar as causas do acidente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também