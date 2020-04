Motorista cai em golpe de falso frete e acaba sendo assassinado

Saiba Mais Geral Imagens fortes: Vídeo mostra homens torturando capivara antes de matar

O motorista Zaqueu Batista Dalbo, foi encontrado morto em um canavial no sábado (11), após ser vítima do golpe do falso frete em Angélica.



A vítima era de Londrina no Paraná, saiu de sua cidade na madrugada da última quinta-feira (9), para realizar um suposto frete de Angélica até a cidade paranaense, utilizando uma caminhonete. No entanto, já no dia seguinte, familiares visualizaram pelo rastreador que o veículo estava em um sítio na cidade de Itaquiraí.



As equipes de Polícia Militar e Civil foram acionadas e desde sexta-feira (10), estavam em busca do motorista e foram até ao endereço que o rastreador apontou, em Angélica, mas a residência estava fechada.



Porém, testemunhas informaram que a caminhonete esteve no imóvel, mas saiu horas depois com móveis na carroceria e o morador saiu junto com o motorista.



Investigadores de Naviraí e Itaquiraí, também foram acionados e acabaram localizando a caminhonete e quatro pessoas foram presas.



Conforme o Jornal da Nova, o local onde eles estavam também foram apreendidos uma arma de fogo entre outros objetos.



Os polícias então se mobilizaram ontem em busca da vítima, até que um dos suspeitos acabou levando a polícia até ao corpo. A Perícia Criminal de Nova Andradina foi até o local.



Pelo menos 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com o crime.





